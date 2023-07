Wolff noemt Oostenrijkse Grand Prix een 'blauwe plek'

Het team van Mercedes beleefde een teleurstellende Oostenrijkse Grand Prix. Lewis Hamiton begon in kansrijke positie aan de race, maar kwam al klagend op de zevende plaats over de streep. Ook George Russell had het moeilijk. Teambaas Toto Wolff sprak na afloop van een 'blauwe plek'.

Mercedes was bezig met een sterke reeks. Nadat ze in Monaco updates hadden geïntroduceerd, gingen de prestaties de goede kant op. Er werden weer podiumplekken gescoord en bij de Duitse renstal gaf men zelfs aan dat later dit jaar Red Bull willen aanvallen. In Oostenrijk ging het mis en kwamen ze er niet aan te pas. De zevende plaats en de frustratie van Hamilton was daar een duidelijk voorbeeld van.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak na afloop van een teleurstellende dag. De Oostenrijker had op een beter resultaat gehoopt in zijn thuisrace. Wolff dacht dat de updates beter zouden werken en sprak zich na de race uit bij het Britse Sky Sports: "De auto had vandaag gewoon geen pace. Ik zou dit weekend omschrijven als een blauwe plek. We hadden een goede reeks en dat heb je ineens zo'n dag. Er was geen pace en we weten nog niet precies waardoor dat kwam."