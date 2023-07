Hamilton fel: "Dit was geen verrassing voor mij"

Lewis Hamilton beleefde een enorm frustrerende Oostenrijkse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur kreeg al snel een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits, klaagde over zijn auto en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Na afloop stelde hij had zijn resultaat voor hem geen verrassing was.

Hamilton kreeg al vroeg in de wedstrijd een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits. Hij was woest en klaagde daarna voortdurend over vermeende overschrijdingen van Sergio Perez. Daarna liet hij ook nog eventjes weten wat hij van het gedrag van zijn auto vond. Teambaas Toto Wolff probeerde hem daarna over de boordradio te kalmeren.

Hamilton was op de Red Bull Ring niet eens de snelste Brit. Die eer ging naar Lando Norris die als vijfde over de streep kwam. Hamilton toonde zich bij Sky Sports eerst van zijn sportieve kant, maar was daarna uitermate kritisch: "Lando heeft het geweldig gedaan vandaag, de McLaren was zeer snel. Ik had zeker niet verwacht dat we net zo snel als McLaren zouden zijn, maar we hadden ook niet verwacht zo langzaam te zijn. Deze baan liet zien aan welke dingen wij moeten werken. Dit was niet onze beste dag. Het gevoel met de auto was zeker geen verrassing voor mij."