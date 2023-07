Perez blij met podiumplaats: "Ik had het fysiek heel erg zwaar"

Na een aantal tegenvallende races, mocht Sergio Perez in Oostenrijk weer naar het podium. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur vocht zich naar voren na een tegenvallende kwalificatie en hield het hoofd koel in een track limits-circus. Na afloop was hij vooral blij met zijn prestatie.

Op de vrijdag werd Perez tijdens de kwalificatie zelf het slachtoffer van de track limits. Hij verloor toen zijn snelste tijd waardoor hij de race slechts vanaf de vijftiende plaats mocht starten. Hij begon met een sterke inhaalrace waarin hij zich voorbij veel coureurs knokten. Hij reed sterk in de slotfase toen hij een vechtende Carlos Sainz voorbij wist te steken.

De derde plaats was een goed eindresultaat voor de Mexicaanse coureur. Achter Charles Leclerc en zijn Red Bull-teamgenoot Verstappen kwam Perez mooi over de streep. Bij interviewer van dienst David Coulthard sprak hij zich erover uit: "Ik ben heel erg blij. Het was een moeilijk weekend, ik had het fysiek heel erg zwaar. Ik was donderdag ziek en ik had hoge koorts en weinig slaap. Het team heeft zich fantastisch hersteld, de strategie was top en de pace was ook geweldig. Het duel met Carlos was hard maar fair, het is altijd leuk om met hem te racen."