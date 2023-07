Verstappen trots op Orange Army: "Ongelooflijk om zoveel oranje te zien"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de zege op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt als de grote favoriet en kan zijn voorsprong in het wereldkampioenschap gaan uitbreiden. Hij zal in ieder geval veel support gaan krijgen in Oostenrijk.

Verstappen is bezig met een zeer sterk weekend in Oostenrijk. Hij greep op vrijdag al de pole position en was daarna ook de snelste in de Sprint Shootout op zaterdag. In de Sprint won hij in de eerste ronde het onderlinge duel met zijn teamgenoot Sergio Perez. Hij reed daarna simpel weg bij Perez en kwam met een voorsprong van ruim twintig seconden over de finish.

Verstappen wordt al het hele weekend toegejuicht door tienduizenden Nederlanders op de tribune. Net als in voorgaande jaren kleuren de tribunes weer oranje en wordt er een flink feestje gebouwd. Verstappen kon het wel waarderen en sprak zijn landgenoten in het Nederlands toe tijdens de build-up: "Het is echt ongelooflijk om hier zoveel oranje te zien vandaag. Het is heel bijzonder. Heel erg bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen en hopelijk kunnen we er een groot feestje van gaan maken!"