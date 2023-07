Hülkenberg trots: "Hadden geen punten verwacht hier"

Nico Hülkenberg kende een zeer sterke zaterdag op de Oostenrijkse Red Bull Ring. De Duitse Haas-coureur begon de Sprint vanaf de tweede startrij en reed geruime tijd rond op de tweede plaats. Hij kwam als zesde over de streep en verklaarde na afloop waarom tot die plek was teruggevallen.

Hülkenberg begon goed aan de Sprint en kon in de eerste bochten de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez aardig bijhouden. Toen de twee teamgenoten elkaar bijna raakten, kon hij Perez voorbij steken. Hij hield de Mexicaan geruime tijd achter zich en werd halverwege de Sprint toch ingehaald. Ook Carlos Sainz haalde hem in waardoor hij van het podium viel. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de streep.

De Duitser viel verder terug na het pitstopmoment. Hülkenberg wisselde naar de slicks op het moment dat meerdere coureurs dat deden. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "We hadden niet verwacht dat we hier punten zouden scoren. Het was gewoon goed werk van het team en we hebben ons zelf beloond. Ik denk dat het voor ons de enige juiste beslissing was omdat de inters te slecht werden. Ik zag hoe ik werd ingehaald en ik had nul grip. Russell ging als eerste naar de slicks en mijn team zei dat dit er goed uit zag."