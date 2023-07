Gasly wil diepgravend onderzoek na overlijden Van 't Hoff

Het dodelijke ongeval van Dilano van 't Hoff zorgde gisteren voor veel verdriet in de autosportwereld. De jonge Nederlander kwam om het leven bij een crash op het circuit van Spa-Francorchamps. Het ongeval deed Pierre Gasly denken aan de crash van Anthoine Hubert, de Franse Alpine-coureur hoopt ook op een diepgravend onderzoek.

Van 't Hoff raakte gisterochtend betrokken bij een crash op het Kemmel Straight vlak na de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon. Het nieuws van zijn overlijden zorgde voor veel verdriet in de autosportwereld. De gedachten gingen al snel terug naar het dodelijke Formule 2-ongeluk van Anthoine Hubert in 2019. Na dat ongeval werden er een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het circuit.

Alpine-coureur Pierre Gasly was een goede vriend van Hubert en hij schrok zich rot toen hij hoorde dat Van 't Hof was verongelukt. Gasly reageerde bij RaceFans: "Ik wilde niet naar de beelden van deze crash kijken, dus ik heb niet alle informatie. Ik denk dat we allemaal geschokt zijn en enorm verdrietig over wat er is gebeurd. Het doet ons denken aan het verdrietige moment met Anthoine. Het voelt verkeerd, we zouden nooit talenten op deze manier moeten verliezen. We hebben zeker een onderzoek nodig. We moeten ervoor zorgen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren in de toekomst."