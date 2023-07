Leclerc verliest vertrouwen na tegenvallende Sprint

Charles Leclerc kende gisteren een baaldag in Oostenrijk. Na afloop van de Sprint Shootout kreeg hij een gridstraf van drie plaatsen en in de Sprint ging het helemaal mis. Leclerc baalde als een stekker en stelde na afloop van de sprintdag ook dat hij zijn vertrouwen begint te verliezen.

In de Sprint Shootout blokkeerde Leclerc per ongeluk Oscar Piastri. De stewards grepen in en bestraften de Monegask met een gridstraf van drie plaatsen. Hierdoor moest hij de Sprint op de natte Red Bull Ring vanuit het middenveld starten. Tijdens de Sprint reageerde Ferrari op de opdrogende baan, maar Leclerc worstelde met de banden en kwam daardoor slechts als twaalfde over de streep.

Leclerc was na afloop niet blij met zijn resultaat. De Monegask stelde dat hij zijn team het heel erg moeilijk heeft in de wisselende omstandigheden, bij de internationale media sprak hij zich uit: "Op sommige momenten schuif ik als een gek over de baan als het half droog is. Op slicks is er dan weer niets aan de hand. Dat moeten we leren begrijpen, want we hebben deze omstandigheden nu al drie races op rij. Ik blijf maar worstelen en ik lijk iets verkeerds te doen. Dat helpt de auto niet en ik verlies mijn vertrouwen er door. Ik ga nog harder werken om in deze omstandigheden sterker te worden."