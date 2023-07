Wat viel op tijdens de zaterdag in Oostenrijk?

Gisteren werkten de coureurs op de Oostenrijkse Red Bull Ring de Sprint Shootout en de Sprint af. De weersomstandigheden zorgden voor veel verrassingen en de teams moesten goed anticiperen op de regenval en de opdrogende baan. Er gebeurde veel opvallende zaken en GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rij.

Red Bull Racing was zoals gewoonlijk weer oppermachtig in de Sprint. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen als eerste en tweede over de streep, maar dit keer moesten ze er echt om vechten. Ze vochten echter vooral met elkaar. In de eerste ronde van de Sprint kruisten ze de degens op een felle manier. Verstappen werd zelfs eventjes op het gras gedrukt en in bocht 3 ging het bijna mis. Daarna reed Verstappen weg en kwam hij met 21 (!) seconden voorsprong als winnaar over de streep. Hij toonde hiermee nogmaals aan dat hij momenteel de kopman is van Red Bull.

Lando Norris mag dit weekend al rijden met het grote updatepakket van McLaren. Zijn teamgenoot Oscar Piastri krijgt naar verwachting pas in Silverstone de beschikking tot de updates. In Oostenrijk zijn de voortekenen goed, Norris kwalificeerde zich op vrijdag als vierde en startte de Sprint op de derde plaats. Door schermutselingen in bocht 3 viel hij ver terug en lukte het niet om weer naar voren te komen. Eén ding is in ieder geval zeker: de updates hebben hem in de enkel rondes veel snelheid gegeven.

Het team van Mercedes kende een bizarre zaterdag. Lewis Hamilton kwalificeerde zich slechts als achttiende na een mislukte shootout en George Russell kwam na problemen niet verder dan de vijftiende plaats. In de Sprint reed Russell een dappere wedstrijd. Hij nam als eerste coureur de gok van de slicks en vocht daarna als een leeuw. Hij werd achtste en pakte één WK-punt. Het scheelde overigens niet veel of hij was zevende geworden, hij kwam een haarbreedte tekort om Esteban Ocon ook voorbij te steken.