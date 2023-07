Geschokte Verstappen wil maatregelen zien na dood Van 't Hoff

De Formule 1-wereld reageerde vandaag geschokt op het overlijden van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff. De jonge coureur overleed na een verschrikkelijk ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps. Max Verstappen deelde zijn condoleances en is van mening dat dit incident voorkomen had kunnen worden.

Vanochtend raakte van 't Hoff betrokken bij een incident op Spa. De organisatie zweeg geruime tijd over de toestand van de betrokkenen en vlak nadat de Sprint Shootout van de Formule 1 was afgelopen, kwam naar buiten dat Van 't Hoff was overleden. Vanuit de Formule 1 regenden het daarna steunbetuigingen voor de nabestaanden van de jonge coureur.

Verdrietig

Ook Max Verstappen was geschokt door de dood van zijn jonge landgenoot. De Red Bull Racing-coureur deelde na de Sprint zijn gevoelens met de internationale media: "Het is enorm verdrietig, ik kende hem niet persoonlijk. Hij was een opkomende Nederlandse racer en hij had dezelfde dromen als wij hadden op die leeftijd. Het is heel verdrietig voor zijn familie, de betrokkenen en MP Motorsport. Ik ken best veel mensen bij dat team."

Onnodig

Na het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert in 2019 werd het circuit van Spa-Francorchamps aangepast. Verstappen is van mening dat er nu nog meer veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen: "We moeten naar dit soort situaties gaan kijken. Het is makkelijk om de schuld te geven aan het circuit, maar ik denk dat we ook moeten kijken naar bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Voor de toekomst moeten we zeker kijken naar wat we beter kunnen doen om de coureurs te beschermen. Ik denk dat dit vandaag onnodig was."