Russell denkt dat slicks eerder mogelijk waren: "Lastig om te zien"

George Russell startte de Sprint van vandaag vanuit het middenveld na een probleem in de Sprint Shootout. De Britse Mercedes-coureur reed daarna een spectaculaire Sprint waarin hij vroeg naar de slicks wisselden. Na afloop gaf hij aan dat dit eerder had kunnen gebeuren.

Tijdens de start van de Sprint op de Red Bull Ring was het nog aan het regenen. Vrijwel alle coureurs startten de race dan ook op de inters. In de loop van de sprintrace werd het steeds droger en ontstond er een droge lijn. De teams vroegen hun coureurs of de baan al droog genoeg was voor slicks, maar veel van hen twijfelden. Russell wilde de gok echter wel wagen en dat bracht hem een achtste plaats.

Russell was na afloop tevreden, maar gaf wel aan dat hij misschien zelfs eerder van banden had kunnen wisselen. De Britse Mercedes-coureur sprak zich uit bij Motorsport.com: "Het had wel een paar rondjes eerder gekund, maar in dit soort omstandigheden is moeilijk om te zien of de baan echt nog nat is als je achter een andere auto rijdt. Het was lastig te beoordelen, maar ik had er vertrouwen in dat het goed genoeg was."

Russell moest daarna zijn team nog overtuigen van het belang van de bandenwissel. De Brit ging uiteindelijk als eerste naar binnen en vrijwel het gehele middenveld kwam daarna ook naar binnen. Russell legt uit hoe hij zijn team overhaalde: "Ik zei tegen het team dat als het een kwalificatie was, ik op dat moment voor de slicks zou gaan. Ik houd van deze omstandigheden. Ik heb het vertrouwen wanneer de overgang plaatsvindt."