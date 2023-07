Verstappen wil geen groot verhaal maken van Perez-incident

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez kwamen elkaar tegen in de openingsfase van de Sprint in Oostenrijk. De twee raakten elkaar bijna, maar alles uiteindelijk goed. Na afloop van de Sprint geeft Verstappen dan ook aan dat er geen groot verhaal over moet worden gemaakt.

Verstappen won de Sprint uiteindelijk met een reusachtige voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. In de openingsfase van de Sprint zag het er echter compleet anders uit. De twee duelleerden tot de derde bocht met elkaar, Verstappen reed eventjes met twee wielen op het gras en in de derde bocht ging het bijna mis. Bijna is echter niet helemaal en Verstappen kon simpel naar de overwinning rijden.

Na afloop van de Sprint gaf hij dan ook aan dat alles weer in orde was. Verstappen wilde er geen woorden aan vuil maken en was duidelijk tijdens de persconferentie voor de top drie: "Volgens mij hoeven we hier geen groot verhaal van te maken. Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Soms praten we er dan samen over om de lucht te klaren en daarna is het weer goed. Soms pakken mensen dat zo aan. De één stelt een vraag, de ander geeft antwoord en dan is de zaak opgelost. Er is geen noodzaak om daar een heel verhaal van te maken. Dat hoop ik tenminste, maar je kan het wel doen voor de clicks."