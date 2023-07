Hamilton baalt: "Met mijn pace was het podium mogelijk"

Lewis Hamilton moest zich in de Oostenrijkse Sprint vandaag sterk naar voren vechten. Na een tegenvallende Sprint Shootout kwam de Brit op de tiende plaats over de streep. Dat was niet genoeg voor punten en Hamilton was dan ook teleurgesteld. Hij denkt namelijk dat een podiumplaats mogelijk was.

Hamilton heeft een drukke zaterdag in Oostenrijk achter de rug. In de Sprint Shootout ging het helemaal niet naar wens bij de Britse zevenvoudig wereldkampioen. Hij kwam namelijk niet eens door het eerste gedeelte van de Shootout heen. Een achttiende startplaats was het resultaat en dat was zeker niet wat hij wenste. De tiende plek was dan ook een knap eindresultaat.

Hamilton baalde als een stekker van zijn zeer tegenvallende Sprint Shootout. Hij is namelijk van mening dat hij op de Red Bull Ring gewoon op het podium had kunnen eindigen. Bij Sky Sports legt hij zijn redenatie hierover uit: "Ik was vanochtend relatief snel. Ik had makkelijk de top vijf kunnen halen en in de sprintrace was ik met mijn pace in de buurt van het podium terecht gekomen. Ik genoot van de Sprint. Ik heb wel wat puntjes verloren, maar de belangrijkste dag van het weekend is niet de dag van vandaag."