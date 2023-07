Horner duidelijk: "Gelukkig raakten ze elkaar daar niet"

Max Verstappen en Sergio Perez lieten hun team Red Bull Racing aardig zweten in de eerste ronde van de Oostenrijkse Sprint. De twee gingen de strijd vol met elkaar aan en raakten elkaar bijna. Alles ging net aan goed en teambaas Christian Horner wil zich er niet te druk over maken.

Bij de start van de Sprint kwam Verstappen iets minder goed weg waardoor Perez langszij wist te komen. Ze gingen wiel-aan-wiel de eerste bocht in en bleven daarna vrijwel de hele tijd naast elkaar rijden. Verstappe belandde met twee wielen op het gras en gleed een beetje door in bocht 3. Hierdoor ging het bijna mis, maar reed de Nederlander daarna weg.

De twee bespraken de momenten vrijwel direct na afloop van de Sprint. Perez gaf aan dat hij Verstappen niet zag en teambaas Christian Horner gaat daarin mee bij Sky Sports: "Ze hebben er al over gesproken. Checo zag Max niet helemaal aan de rechterkant van zijn auto. Gelukkig raakten ze elkaar niet en dit 1-2tje is echt geweldig voor het team. Onze regels zijn fair racen, hard racen, maar wel elkaar ruimte geven. In de eerste en derde bocht was het prima, maar daar tussenin was het andere koek. Ik denk dat Checo Max helemaal niet zag."