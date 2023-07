Sainz tevreden met Sprintpodium: "Omstandigheden waren lastig"

Carlos Sainz kwam in de Oostenrijkse Sprint op de Red Bull Ring als derde over de streep. De Spaanse Ferrari-coureur kende een lastige start, maar wist zich goed naar voren te vechten. Hij eindigde dus op het podium, maar gaf na afloop wel aan dat he een lastige race was in de regenachtige omstandigheden.

Sainz moest de Ferrari-eer hooghouden vanwege de gridstraf van zijn teamgenoot Charles Leclerc. In de spectaculaire Sprint deed hij dat naar behoren en wist hij zich naar het podium te vechten. Hij moest hiervoor wel een stevig duel uitvechten met de Haas van Nico Hülkenberg, dit ging echter helemaal naar wens.

Na afloop van de sessie was hij dan ook meer dan tevreden. De Spanjaard keek terug op een goede Sprint en deelde zijn verhaal met interviewster van dienst Naomi Schiff: "De omstandigheden waren lastig vooral omdat we voor het eerst echt het hele weekend in de regen rond rijden en je niet echt weet wat je van de balans van de auto kan verwachten. Het leek erop dat de pace goed was, maar aan het begin van deze Sprintrace had ik wel wat moeite tijdens de hoge snelheid-momenten op de baan."