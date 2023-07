Perez duwde Verstappen op het gras: "Ik zag hem niet"

Sergio Perez had het lastig bij de start van de Oostenrijkse Sprint. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kruiste de degens met zijn teamgenoot Max Verstappen en alles ging maar net goed. Perez verloor vervolgens een positie, maar vocht zich wel terug naar de tweede plaats.

Verstappen won de Sprint met een grote voorsprong op zijn teamgenoot Perez. De Mexicaan vocht zichzelf langs de Haas van Nico Hülkenberg en kwam als tweede over de streep. Zijn achterstand op Verstappen was meer dan twintig seconden en dat is niet wat men had gehoopt. Perez reageerde na afloop vooral zeer kalm en sprak nog eventjes met Verstappen over hun momentje.

Duel

Na afloop van de sessie nam Perez de Sprint-award in ontvangst en keek hij eventjes rustig terug op zijn Sprint. In gesprek met interviewster van dienst Naomi Schiff sprak hij zich uit: "We hadden een goede start en daarna hadden we een duel met Max. Daardoor verloor ik een positie aan Nico. Hij was enorm sterk in de eerste paar rondjes van de sprintrace en het was moeilijk om hem in te halen. Ik kwam de eerste bocht in, maar ik zag Max niet. Ik had een slechte eerste bocht en probeerde te verdedigen. Toen ik mij realiseerde dat hij er was, ging de deur open. Het is allemaal in orde."

Banden

Na de eerste paar rondjes van de Sprint ging het steeds beter met Perez. Hij maakte veel tijd goed ten opzichte van Hülkenberg en kon hem uiteindelijk ook voorbij steken. Hij zag daarna wel dat het belangrijk werd om een gat te slaan op de concurrentie: "Toen ik Nico had ingehaald was het vooral belangrijk om de banden goed onder controle te houden zodat we de race konden uitrijden. Anders had het anders kunnen lopen, vooral omdat er coureurs op slicks reden."