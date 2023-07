Haas ontvangt voorwaardelijke boete voor Shootout-incident

De Sprint Shootout in Oostenrijk kende een aantal opvallende momenten. In de pitlane ging het mis bij een pitstop van Haas-coureur Nico Hülkenberg. De Duitser reed over een rondslingerende band heen en werd gelanceerd. Niemand raakte gewond, maar Haas moest wel naar de stewards.

De stewards besloten Haas een voorwaardelijke boete te geven voor het incident. Als er tijdens dit seizoen nog een keertje een soort gelijk incident plaatsvindt, dan moet Haas 5000 euro betalen. Haas voerde na het incident direct een uitgebreid onderzoek uit naar de oorzaak van het moment. De stewards geven aan dat ze hier enorm van onder de indruk waren.