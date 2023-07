Verstappen tevreden met Shootout: "De auto deed het heel goed"

Racing-coureur kwam goed voor de dag en was veel sneller dan zijn concurrenten. Veel coureurs hadden het lastig, maar dat gold dus niet voor Verstappen. Hij pakte de Sprint Pole en reageerde enorm tevreden.

Verstappen zag zijn concurrenten worstelen met de omstandigheden, track limits en mechanische problemen met zijn auto. De Nederlander was in alle drie de sessie enorm snel en dat resulteerde dus in dit resultaat. Hij was ruim sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en de verrassende Lando Norris en de opvallend snelle Nico Hülkenberg.

Snel

Verstappen nam na afloop trots het petje dat hoort bij dit resultaat in ontvangst. Hij was overduidelijk tevreden en na wat gegrap over de boordradio sprak hij zich uit bij interviewster van dienst Naomi Schiff: "Ik denk dat het goed ging. De baan droogde op en werd dus steeds sneller en sneller. Je hebt natuurlijk niet zoveel rondjes als in de normale kwalificatie, maar de auto deed het goed en de balans en het window waren daarnaast ook heel goed.”

Weer

Verstappen merkt daarnaast ook geen grote verschillen met de dag van gisteren. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zag wel dat de tijden anders waren, maar het weer was nog geen groot probleem: “Ik heb geen idee waarom het vandaag een beetje anders gaat. De baan is in ieder geval nog niet helemaal droog. De auto is snel, maar laten we maar eventjes afwachten hoe het straks in de Sprint gaat.”