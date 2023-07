Hamilton onzeker over racetempo: "Mogelijk zijn we derde of vierde snelste"

Lewis Hamilton start als enige Mercedes-coureur in de top tien. De zevenvoudig kampioen werd vijfde in de kwalificatie op de vrijdag, terwijl teamgenoot George Russell niet verder kwam P11. Voor Mercedes nog wat werk aan de winkel.

"Het was een zware sessie vandaag, maar gelukkig zijn we er doorheen gekomen", begon Hamilton na afloop.

Dat Mercedes moeite heeft op de pijlsnelle Red Bull Ring is niet zo gek met maar één zege in de afgelopen vijf edities. "Dit circuit is in het verleden altijd een uitdaging geweest voor onze auto en dat was vandaag weer te zien, dus ik pak P5."

Toch blijft Hamilton positief met het oog op zondag. "Het is een goede, sterke positie om zondag aan de race te beginnen. Ik weet nog niet helemaal zeker waar we precies staan ​​met ons racetempo, mogelijk zijn we derde of vierde snelste."

De Brit gaat zeker niet met de pakken neerzitten. "We zullen van de ene op de andere dag hard werken en zaterdag proberen het beter te doen in de sprintkwalificatie, afhankelijk van de weersomstandigheden en temperaturen", sloot Hamilton strijdvaardig af.