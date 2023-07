Tost heeft duidelijke boodschap voor De Vries: "Het is aan hem"

Nyck de Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur presteert ondermaats en dat zorgt ervoor dat er openlijk wordt getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. AlphaTauri-teambaas Franz Tost is nog wel positief en zegt dat alles in de handen van De Vries ligt.

De Vries heeft dit seizoen nog geen enkel puntje gescoord en kwalificeerde zich gisteren als laatste. Het zorgde voor veel kritiek, Helmut Marko reageerde door te zeggen dat er naar gekeken moet worden. Tost was eerder op de dag iets positiever en wees naar het feit dat er nu circuits aankomen die De Vries veel beter kent dan bijvoorbeeld het circuit in Canada.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost denkt dan ook dat De Vries met meer zelfvertrouwen kan rijden op deze circuits, hij stelt ook dat de huidige situatie lastig is voor rookies. Tost wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er zijn veel processen om te leren en dat is ook waarom ik altijd zeg dat een rookie drie seizoenen nodig heeft om alles te begrijpen. We gaan het zien. Ik ben nog steeds optimistisch dat Nyck goed werk gaat leveren. Het is aan hem, niet aan het team. Als hij goed presteert, waarom zouden we hem dan vervangen?"