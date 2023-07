Marko hekelt track limits: "Er moet iets gebeuren"

De kwalificatie op de Red Bull Ring werd gisteren gekenmerkt door de vele verwijderde rondetijden. Dit had te maken met het overschrijden van de track limits, iets wat tegen de regels is. De coureurs ergerden zich dood aan de ingrepen en ook Helmut Marko wil zo snel mogelijk verandering zien.

In de afgelopen edities van de Oostenrijkse Grand Prix kwamen de problemen met de track limits ook al voor. Gisteren ging het wel heel erg verder en werden er om de haverklap rondetijden van coureurs afgepakt. Sergio Perez verloor vlak na het vallen van de vlag in Q2 zijn snelste ronde waardoor hij afviel. Het zorgde voor teleurstelling en chagrijn bij zijn werkgever Red Bull Racing.

Red Bull-adviseur Helmut Marko wil dat er snel veranderingen worden doorgevoerd aan de Red Bull Ring om deze problemen te voorkomen. Aangezien ook de MotoGP racet op het circuit, is dit vrijwel onmogelijk. In gesprek met Motorsport-Magazin laat Marko weten dat dit hem niets uitmaakt: "We hebben een oplossing nodig, er moet iets gebeuren met deze lijnen. Misschien hebben we grindbakken nodig of moeten we de kerbs hoger maken. De hele beleving gaat hierdoor kapot. De Formule 1 moet de prioriteit hebben. Je moet een compromis vinden, want dit is niets."