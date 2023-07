Russell houdt hoop na tegenvallende kwalificatie

George Russell start de Grand Prix van Oostenrijk op zondag vanaf de elfde plaats. De Britse Mercedes-coureur kende gisteren een lastige kwalificatie op de Red Bull Ring en bereikte Q3 dus niet. Na afloop van de kwalificatie gaf Russell aan dat hij er het beste van gaat maken.

Russell probeerde in de slotminuten van het tweede kwalificatiegedeelte door te stoten naar Q3. Hij noteerde echter een rondetijd die hem in de gevarenzone bracht. Al snel gingen veel coureurs sneller en viel Russell, die zelf geen pushlap meer kon rijden, ver terug. Aangezien er meerdere rondetijden werden verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits, schoof Russell op naar de elfde plaats.

Na afloop van de kwalificatie was Russell vooral teleurgesteld in zichzelf. De Brit had vanzelfsprekend op meer gehoopt en gaf tekst en uitleg bij Sky Sports: "We waren vandaag gewoon niet snel genoeg. Vanaf de eerste ronde in VT1 voelde ik mij al niet goed in de auto. Je kan tijdens een sprintweekend ook niet zoveel veranderen aan de auto. We moeten dus maar eens gaan kijken wat we kunnen doen. De elfde plek is niet de beste startplaats, maar we hebben eerder dit jaar ook goede resultaten gescoord vanaf een slechtere startplaats. Niet alles is dus verloren."