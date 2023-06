McLaren vecht uitslag Canadese Grand Prix aan vanwege straf Norris

Het team van McLaren heeft zojuist bekend gemaakt dat ze de uitslag van de Canadese Grand Prix gaan aanvechten. Dit heeft te maken met de straf die Lando Norris ontving in Montreal. De Britse coureur kreeg daar een tijdstraf van vijf seconden vanwege onsportief gedrag, McLaren is het daar niet mee eens.

McLaren maakt nu gebruik van een zogenaamde 'right of review'. Ze gaan dus in beroep tegen de straf omdat ze denken dat ze nieuw bewijs gevonden hebben in de zaak. Norris werd bestraft omdat hij bewust langzaam ging rijden achter de Safety Car om hiermee een dubbele pitstop mogelijk te maken. De stewards beoordeelden dit als onsportief gedrag en Norris verloor hiermee zijn negende plaats. McLaren vecht dit nu aan.