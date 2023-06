Verstappen kritisch op track limit-straffen: "We leken wel amateurs"

De kwalificatie in Oostenrijk werd vandaag gekenmerkt door de vele rondetijden die werden verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits. Het zorgde voor veel kritiek vanuit de coureurs, het werd immers een grote chaos. Max Verstappen stelt dat het er amateuristisch uitzag.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat er tijdens de gehele kwalificatie in Oostenrijk in totaal 47 rondetijden zijn verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits in bocht 6, 9 en 10. Meerdere coureurs vielen hierdoor af in Q1 en Q2, Sergio Perez was hiervan het voornaamste slachtoffer. Hij start de Grand Prix van zondag op de vijftiende plaats omdat zijn tijd aan het einde van Q2 werd verwijderd.

Amateurs

De coureurs waren niet zo blij met de track limits. Tijdens de gebruikelijke persconferentie voor de top drie reageerde Max Verstappen nogal kritisch: "Het is bijzonder lastig in te schatten voor ons als coureurs. Vandaag zag het er simpelweg knullig uit. Het leek wel alsof we amateurs waren. Sommige overtredingen waren minimaal. Tijdens de rijdersbriefing hebben we het er nog over gehad, ook dat ze bij echte randgevallen misschien niet moeten ingrijpen. Die werden echter ook verwijderd. Het zag er niet goed uit."

Idioten

Verstappen geeft aan dat het een erg lastige zaak is en dat het niet makkelijk is om met een goede regelgeving te komen op dit gebied. "Mensen zullen altijd zeggen dat we gewoon binnen de witte lijntjes moeten blijven. Als het zo makkelijk was, dan mogen ze mijn auto pakken en het zelf eens proberen. Waarschijnlijk komen ze dan niet eens op snelheid! Het is vandaag bij zoveel coureurs gebeurd en ik denk echt dat wij niet allemaal idioten zijn."