Marko kritisch op De Vries: "Kijken wat we hiermee gaan doen"

Nyck de Vries kende in Oostenrijk wederom een teleurstellende kwalificatie. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kon de juiste pace niet vinden en reed de twintigste en langzaamste tijd. Bij Red Bull begint men ongeduldig te worden en teamadviseur Helmut Marko zet de boel voor De Vries op scherp.

De Vries reed een kleurloze kwalificatie op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij maakte een remfoutje wat hem tijd kostte, maar was verder simpelweg te langzaam. Hij kon zich niet door het eerste kwalificatiedeel heen worstelen en werd dan ook verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kende ook een tegenvallende kwalificatie, hij kwam niet verder dan de zestiende plaats.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet te spreken over het resultaat van de AlphaTauri-coureurs. De Oostenrijker was vooral ontevreden over de prestatie van De Vries. In gesprek met Viaplay lijkt hij zelfs te hinten op een mogelijk vroegtijdig afscheid van De Vries: "Het begin van de kwalificatie was goed, maar daarna kregen we te maken met track limits en dat soort dingen. Ik had beide coureurs op zijn minst in Q2 verwacht. Nu moeten we heel erg goed gaan kijken wat we hiermee gaan doen."