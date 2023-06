Verrassende Norris trots: "Het team heeft geweldig werk geleverd"

De grootste verrassing van de Oostenrijkse kwalificatie was Lando Norris. De Britse McLaren-coureur reed een aantal zeer snelle tijden en vond zichzelf aan het einde van Q3 terug op de vierde plaats. De updates lijken te werken en Norris was na afloop enorm trots op zijn team.

Norris rijdt dit weekend voor het eerst met het nieuwe updatepakket van McLaren. De Britse renstal had de updates eerde af dan verwacht en men besloot de auto van Norris dit weekend al te voorzien van de nieuwe onderdelen. Zijn teamgenoot Oscar Piastri krijgt volgende week in Silverstone pas de beschikking over de vernieuwde wagen. Op de Red Bull Ring liet Norris in ieder geval zien tot wat het team in staat is.

Norris had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. De Britse coureur was slechts 0,267 seconden langzamer dan de poletijd van Max Verstappen. Het zorgt voor een grote glimlach en veel zelfvertrouwen bij Norris, hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Ik ben enorm blij. Het team heeft geweldig werk geleverd door alles op tijd af te hebben en het werkte meteen. Al sinds vanochtend ging alles goed. We hadden eerst nog een paar probleempjes waardoor we minder konden rijden. Maar, deze vrijwel nieuwe auto werkt zoals het hoort."