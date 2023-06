Polesitter Verstappen haalt opgelucht adem: "Het was overleven"

Max Verstappen start de Oostenrijkse Grand Prix aankomende zondag vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield het hoofd koel in de door track limits-getekende kwalificatie. Na afloop van de sessie was hij vooral blij met zijn resultaat en keek hij vooruit naar de rest van het weekend.

Aangezien er dit weekend weer een sprint wordt afgewerkt, was het vandaag al de beurt aan de kwalificatie. De kwalificatie werd getekend door track limits, veel coureurs verloren hun tijden en het werd een slagveld. In het tweede deel van de kwalificatie sneuvelden Verstappens teamgenoot Sergio Perez en George Russell. Verstappen ontsnapte aan de verwijderde tijden.

Overleven

Na afloop was de opluchting dan ook groot bij de Nederlandse regerend wereldkampioen. Na afloop gaf Verstappen in gesprek met interviewer van dienst Jolyon Palmer aan hoe hij zich voelde: "Het was enorm lastig met al die track limits hier. We doen dit soort dingen niet met opzet, maar met deze snelheden en deze bochten is het lastig om in te schatten waar die witte lijn precies is. Je zie dat veel mensen het slachtoffer zijn van die limieten, ikzelf ook. Het was dus een soort overleven vandaag."

Belangrijkste

Verstappen weet dat er op zaterdag en zondag pas echt wordt gestreden om de punten. Hij wil dan ook niet te vroeg juichen, maar toch toont hij zich tevreden met het resultaat: "We weten dat het met dit format een ander soort weekend zal worden. Dat is het ook, maar ik ben wel heel erg blij met deze pole position. We zijn hier snel en dat is op het moment het allerbelangrijkste voor ons."