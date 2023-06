Verstappen kan dit weekend vrijwel alle Oostenrijkse records breken

Max Verstappen reed zichzelf twee weken geleden in Canada de recordboeken in. Hij evenaarde dat weekend het aantal zeges van Ayrton Senna en won de honderdste Grand Prix uit de geschiedenis van zijn team Red Bull Racing. Dit weekend kan hij in Oostenrijk weer meerdere records gaan breken.

Verstappen heeft de Oostenrijkse Grand Prix tot nu toe drie keer gewonnen. Samen met Alain Prost heeft hij hiermee het records van de meeste Oostenrijkse Grand Prix-overwinningen in handen. Als Verstappen zondag wint, dan is hij de eerste coureur die de Oostenrijkse Grand Prix vier keer weet te winnen. Als Verstappen zondag de snelste ronde rijdt, is hij ook de eerste coureur die dat vier keer voor elkaar krijgt in Oostenrijk.

Poles & podiums

Verstappen kan vandaag ook het record van de meeste pole positions in Oostenrijk evenaren. Niki Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet en Valtteri Bottas delen dat record nu met drie poles. Als Verstappen vandaag de pole position pakt, staat hij op gelijke hoogte met dit viertal. Hiermee kan hij zijn jacht op zijn zesde podium in Oostenrijk openen, ook dat zou een record zijn. Momenteel staat hij net als Bottas en David Coulthard op vijf Oostenrijkse podiumscores.

Kilometers

Als Verstappen zondag minimaal één ronde aan de leiding rijdt van de race, heeft hij nog een record in handen. Hij deelt het record van meest geleide rondes in Oostenrijk nu nog met Nico Rosberg. Beide coureurs hebben in totaal 144 rondjes aan de leiding gereden in het Alpenland. Als Verstappen in de Grand Prix 55 kilometer aan kop weet te rijden, evenaart hij ook het record van Prost. De Fransman leidde in totaal 677 kilometer op het Oostenrijkse asfalt, Verstappen staat nu nog op 622 kilometer.