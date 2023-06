Mick Schumacher bereidt zich voor op speciaal Goodwood-moment

Mick Schumacher komt volgende maand weer in actie voor het team van Mercedes. De Duitse renstal had eerder al bekend gemaakt dat de reservecoureur in actie zal komen tijdens het Goodwood Festival of Speed. Schumacher is ondertussen bezig met de voorbereidingen op het event.

Schumacher zal op Goodwood gaan rijden met de Mercedes W02, de auto waarmee zijn vader Michael Schumacher in 2011 racete. Het wordt een bijzonder moment en de Duitser bereidt zich zo goed mogelijk voor. Mercedes deelt dan ook al een aantal foto's van Mick Schumacher bij de bolide. Uit de beelden valt op te maken dat hij een stoeltje past en vast plaatsneemt in de cockpit.