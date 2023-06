Mick Schumacher bestuurt Mercedes van vader Michael op Goodwood

Volgende maand staat het Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Veel Formule 1-teams zullen aanwezig zijn bij het legendarische evenement in Engeland. Ook het team van Mercedes zal aanwezig zijn en heeft de line-up voor het festival aangekondigd. Mick Schumacher mag ook weer in actie komen.

Mercedes zet op Goodwood twee coureurs in, naast reservecoureur Schumacher nemen ze ook Esteban Gutierrez mee naar het evenement. Gutierrez zal de heuvelklim gaan rijden in de W12 uit 2021. Schumacher mag plaatsnemen achter het stuur van een bijzondere auto: de Mercedes W02 waarmee zijn vader Michael Schumacher in 2011 racete. Schumacher is op zowel zaterdag als zondag aanwezig. Goodwood vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 16 juli.