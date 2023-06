Leclerc bevestigt 'langzame' gesprekken met Ferrari over nieuw contract

Charles Leclerc is momenteel bezig met een redelijk tegenvallend seizoen bij het team van Ferrari. De wagen van Ferrari is niet snel genoeg en dat zorgt voor veel frustratie bij de Monegask. Toch zijn beide partijen zeer tevreden met elkaar. Leclerc geeft namelijk aan dat de gesprekken over een nieuw contract van start zijn gegaan.

Leclerc begon zijn loopbaan als Ferrari-junior en debuteerde in die hoedanigheid in 2018 in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. Sinds 2019 rijdt hij voor Ferrari en kende hij een aantal grote successen, vorig jaar eindigde hij bijvoorbeeld als tweede in het wereldkampioenschap. Momenteel heeft het team het zwaar, maar dat betekent niet dat Leclerc vertrekwensen heeft.

Langzaam

De Monegask heeft nog tot en met 2024 een contract bij Ferrari, maar men hoopt op een snelle nieuwe overeenkomst. Leclerc zelf heeft niet zoveel haast en wordt in Oostenrijk geciteerd door Motorsportweek: "Nee, ik heb geen echte deadlines. Ik heb nog anderhalf jaar te gaan en dat duurt dus nog wel eventjes. Ik heb voor mijzelf dus geen deadlines of iets dergelijks vastgesteld. Maar, we zijn langzaam begonnen met de gesprekken over een nieuw contract. Dat klopt ja."

Een overstap naar een ander team is bij Leclerc ook niet aan de orde. Eerder dit jaar gingen er geruchten rond over een mogelijke transfer naar Mercedes, maar daar denkt Leclerc niet aan: "Om eerlijk te zijn, aan zoiets heb ik nog helemaal niet gedacht. Als ik zeg dat we langzaam met elkaar in gesprek gaan, dan is dat gewoon bezig en is er niets speciaals of specifieks aan de hand. Voor mijn gevoel duurt mijn contract nog heel lang en ik heb niet het idee dat we daar nu al over moeten praten."