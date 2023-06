Drugovich neemt wederom deel aan Formule E-test

Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich mag binnenkort weer in actie komen tijdens een officiële testsessie. De Braziliaan zal echter niet in actie komen in een Formule 1-wagen, maar maakt wederom een uitstapje naar de Formule E. Voor de tweede keer dit seizoen gaat hij een test rijden in de elektrische klasse.

Het team van Maserati MSG Racing maakte bekend dat ze Drugovich gaan inzetten tijdens de rookietest in de Italiaanse hoofdstad Rome. Drugovich kwam eerder ook al in actie voor het team tijdens de test in Berlijn. De Braziliaan heeft dit jaar geen racezitje en wordt door Aston Martin klaargestoomd voor een mogelijk Formule 1-debuut. Eerder deze maand werkte hij voor het team nog een uitgebreide privétest af.