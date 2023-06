Verstappen lacht om Hamilton: "Het leven is niet eerlijk"

Lewis Hamilton zorgde op de donderdag in Oostenrijk voor een kleine discussie in de paddock. De Brit stelde dat de FIA met regelgeving moet komen over het ontwikkelen van de nieuwe auto's, maar hij heeft niet veel medestanders op dit punt. Max Verstappen stelt dat het leven nou eenmaal niet eerlijk is.

Hamilton baalt van de achterstand van zijn team Mercedes op koploper Red Bull Racing. Red Bull is extreem sterk aan het huidige seizoen begonnen en heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in 2023. De Oostenrijkse renstal is daarnaast ook alvast begonnen met de voorbereidingen voor 2024 en Hamilton wil dat daar regels voor worden ingesteld. Hij denkt dat hiermee een grote voorsprong van een team kan worden voorkomen.

Veel van Hamiltons concurrenten zijn het niet eens met zijn uitspraken. Regerend wereldkampioen en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen kan er wel om lachen. De Nederlander wijst naar de dominantie van Mercedes in eerdere seizoenen en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het leven is nou eenmaal niet eerlijk en dat geldt niet alleen voor de Formule 1. Veel dingen in het leven zijn gewoon niet eerlijk, daar moet je dus gewoon maar mee dealen."