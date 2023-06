Hamilton wil dat FIA ingrijpt om grote verschillen te voorkomen

Lewis Hamilton baalt van de grote achterstand van zijn team Mercedes op concurrent Red Bull Racing. De Brit verwacht dat hij later dit jaar de degens kan gaan kruisen met de Red Bull-coureurs, maar hij ziet nog wel een ander probleem. Hamilton wil namelijk dat de FIA regelgeving gaat introduceren voor het ontwikkelen van de auto's voor het nieuwe seizoen.

Red Bull is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en is veel sneller dan de rest van het veld. Red Bull-teambaas Christian Horner liet weten dat er dit seizoen geen grote updates meer aankomen en dat er al wordt gewerkt aan de wagen voor het seizoen 2024. Red Bull is zeker niet het enige team dat al aan de toekomst denkt.

Startdatum

Hamilton denkt dat zijn team aan het einde van dit jaar weer met Red Bull kan vechten. Hij hoopt wel dat de FIA gaat ingrijpen op het gebied van het ontwikkelen van de auto's voor het aanstaande seizoen. In gesprek met Sky Sports is hij duidelijk: "Red Bull ligt zover voor, ze hoeven de auto niet eens meer aan te passen. Ik denk dat de FIA moet kijken naar een datum waarop iedereen met de ontwikkeling voor volgend jaar mag beginnen, 1 augustus bijvoorbeeld. Dan kan iedereen beginnen, zodat niemand een grote voorsprong heeft aan het begin van het seizoen."

Kritiek

Niet iedereen was het eens met de woorden van Hamilton. Zijn voorstel ging de paddock rond en onder meer Max Verstappen was kritisch. Hamilton reageerde snel bij de internationale media: "Het was niet specifiek tegen één persoon bedoeld. Ik heb in de afgelopen zeventienjaar veel meegemaakt en er is altijd een periode van dominantie. Dat blijft zo doorgaan. Ik mag van geluk spreken dat ik zelf zo'n periode heb meegemaakt. Max ervaart nu ook zo'n periode. Zoals het nu gaat, blijft het zich herhalen. Ik denk niet dat we dat moeten willen."