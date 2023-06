Zieke Perez mist mediadag in Oostenrijk

Sergio Perez ontbreekt vandaag op de Red Bull Ring. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur zou vandaag zoals gewoonlijk de perspraatjes en sponsoractiviteiten moeten afwerken, maar hij is ziek. Hij gebruikt de donderdag om een beetje uit te zieken in de hoop weer fit te zijn voor de rest van het weekend.

Volgens Red Bull voelt Perez zich sinds gisteravond niet goed en heeft men besloten om hem vandaag rust te gunnen. Dit doet men in de hoop dat hij morgen weer fit is. Op de vrijdag staan er twee belangrijke sessies op de planning die Perez eigenlijk niet kan missen. Aangezien het een sprintweekend is wordt er morgen direct gekwalificeerd voor de race van zondag.

Eerder dit jaar was Max Verstappen ook al ziek tijdens het Saoedische Grand Prix-weekend, het is niet bekend wat er aan de hand is met Perez. Mocht hij niet op tijd herstellen, dan moet Red Bull een vervanger gaan inzetten voor de Mexicaanse coureur. Normaal gesproken zal Liam Lawson invallen als één van de twee Red Bull-coureurs niet kan rijden. Het is niet bekend of Daniel Ricciardo dit weekend aanwezig is in Oostenrijk.