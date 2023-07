Vowles denkt terug aan telefoontje naar Wolff: "Susie stond te juichen"

James Vowles fungeert sinds dit seizoen als de teambaas van Williams. De Brit kwam over van Mercedes en voor velen kwam deze transfer als een grote verrassing. Vowles zelf is blij met zijn nieuwe rol en geeft aan dat Mercedes-teambaas Toto Wolff hem deze job gunde.

Bij Mercedes was Vowles één van de belangrijkste mensen binnen het team. Hij had de leiding over de strategie-afdeling van Mercedes en stond dichtbij teambaas Toto Wolff. Toen bekend werd dat Jost Capito het team van Williams ging verlaten, werd Vowles benaderd om hem op te volgen als teambaas. Dat nieuws moest hij nog wel aan zijn baas Wolff doorgeven, maar de Oostenrijker reageerde sportief.

Vowles kan wel lachen om het telefoontje. Hij merkte namelijk dat Wolffs vrouw Susie meeluisterde. Het zorgde ervoor dat het gesprek zeer vlot verliep. In de podcast Beyond the Grid kijkt Vowles er op terug: "Toto zei dat hij dit telefoontje al zag aankomen. Hij was aan het eten met Susie en ik hoorde haar op de achtergrond juichen. Het maakte dus niet uit hoe hij ermee om ging. Ik had immers de steun van Susie! Ik mocht dus naar Williams vertrekken. Hij was heel erg blij voor mij. Hij wist dat ik hem had gesteund en dat ik zoveel mogelijk van hem wilde leren."