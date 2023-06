Berger vergelijkt Verstappen met Senna: "Eerste coureur die op gelijke hoogte staat"

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en lijkt haast onverslaanbaar te zijn. Ook Gerhard Berger is enorm onder de indruk en stelt dat Verstappen de eerste coureur is op het niveau van Ayrton Senna.

Verstappen en Red Bull zijn momenteel enorm dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft een haast onverslaanbare auto in elkaar gezet en Verstappen maakt zelfs daarmee een grote indruk. Hij won dit seizoen slechts twee Grands Prix niet en wil zijn derde wereldtitel zo snel mogelijk claimen. Daarmee zou hij in een bijzonder lijstje terecht komen.

Geheim

Oud-coureur Gerhard Berger denkt in ieder geval te weten waarom Red Bull zo enorm dominant is in de koningsklasse van de autosport. In gesprek met OE24 legt Berger de zaakjes uit: "Het geheim van Red Bull is dat ze zeer consistent te werk gaan en dat ze alle aandacht geven aan alle details. Daar komt het enorme succes vandaan. Die dominantie zal op een dag wel ten einde komen. Momenteel is er echter niemand die in de buurt kan komen van Verstappen."

Gelijke hoogte

Verstappen maakt vooral veel indruk, stelt Berger. De Oostenrijker was vroeger de teamgenoot van de legendarische Ayrton Senna en durft de vergelijking wel te maken: "Max is de eerste coureur in dertig jaar tijd die op gelijke hoogte staat met Senna. Ze hebben dezelfde eigenschappen, Senna had wel een speciale charme die ik nog nooit bij iemand heb gezien. Max staat door zijn volwassen gedrag en zijn sportieve prestaties op gelijke hoogte met Senna."