Allison gaat niet mee in zitpositie-kritiek Hamilton

Lewis Hamilton kende dit jaar een lastige start van het seizoen. De Britse Mercedes-coureur voelde zich niet op zijn gemak in de auto en stelde dat hij te ver naar voren zit. Bij Mercedes hebben ze deze klachten onderzocht en volgens James Allison is de zitpositie niet de oorzaak van de problemen van Hamilton.

Mercedes begon het huidige seizoen op een zeer tegenvallende wijze. In Monaco introduceerde men echter een groot updatepakket met onder meer nieuwe sidepods, sindsdien gaat het iets beter met het Duitse team. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton had het zwaar en dacht dat zijn problemen werden veroorzaakt door zijn zitpositie. Volgens hem zit de cockpit te ver naar voren en te dicht op de voorwielen.

Zitpositie

James Allison werd tijdens het seizoen teruggehaald als technisch directeur. Hij ging op onderzoek uit en stelt in gesprek met Auto, Motor und Sport dat de klachten van Hamilton niet te maken hebben met de zitpositie: "Lewis is niet blij met de wegligging van de auto. Hij zit op een andere positie in de auto dan voorheen. Ik denk niet dat deze twee zaken met elkaar te maken hebben. Ik heb er met Lewis over gesproken. Ik denk niet dat de zitpositie een grote rol speelt bij de problemen die hij voelt."

Rondetijd

Allison neemt de klachten van Hamilton wel zeer serieus. Het technische kopstuk is van mening dat het verbeteren van de rondetijden het allerbelangrijkste is op het moment. Hij legt deze redenatie uit: "Lewis heeft volledig gelijk met zijn kritiek op de wegligging van de auto. Het is aan ons om dat te fixen, want dat draait om de rondetijden. Als we de zitpositie aanpassen, dan heeft dat allerlei redenen en doen we dat niet alleen omdat we dan de problemen van Lewis kunnen oplossen."