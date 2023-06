"Horner respecteert Wolff: "Ik zou nooit met een koptelefoon gooien"

Het team van Red Bull Racing heeft vandaag de dag een grote voorsprong op de concurrentie in de Formule 1. In 2021 was dat nog een ander verhaal, de Oostenrijkse renstal vocht toen een stevig duel uit met het team van Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat hij zijn Mercedes-concullega Toto Wolff respecteert, maar dat ze geen vrienden zijn.

Horner en Wolff vochten in 2021 een verbaal gevecht uit. De twee teambazen haalden voortdurend naar elkaar uit en de media en de fans smulden daarvan. Momenteel zijn de twee teambazen veel minder fel naar elkaar toe dan twee jaar geleden, maar de strijdbaal is nog lang niet begraven. Op de baan komen de twee teams elkaar vooralsnog nog niet tegen.

Vrienden

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan hoe hij momenteel omgaat met Wolff. De Britse teambaas spreekt zich hierover uit bij Sky Sports: "Ik heb veel respect voor wat Toto allemaal heeft gedaan en voor wat hij allemaal heeft bereikt, maar we blijven wel concurrenten. Ik geloof niet dat je beste vrienden kan worden met je concurrent, dat heb ik nooit gedaan. Op de een of andere manier vind ik dat niet eerlijk. Ik wil dat iedereen van mijn team ziet tegen wie we het opnemen. We nemen het daar tegen op en als team moeten we verenigd zijn."

Koptelefoon

Horner ziet daarnaast ook een groot verschil tussen hem en Mercedes-teambaas Wolff. Horner verwijst naar de manier waarop ze met spanning omgaan: "Elke sport is een mindgame. Als je de controle verliest, dan zie je dat er een koptelefoon kapot wordt geslagen. Dan denk je: ze voelen de druk. Als hij die druk voelt, dan voelt iedereen om hem heen die druk. Ik zou nooit een koptelefoon kapot slaan. Inwendig had ik dat net zo hard gedaan, maar fysiek zou ik het niet doen. Ik denk dat iedereen iets anders in elkaar zit."