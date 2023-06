Alonso verwacht lastigheden voor Aston Martin bij sprintweekend Oostenrijk

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk op de planning. Net zoals vorig jaar zal de koningsklasse ook dit weekend een sprintrace afwerken. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso denkt dat de sprint op de Red Bull Ring geen goede timing zal zijn voor de AMR23-openwielbolide, dat sinds Canada nieuwe upgrades heeft doorgevoerd gekregen.

Bij de recentelijke Canadese Grand Prix wist het Formule 1-team van Aston Martin een groot upgradepakket mee te nemen, en zag dankzij opnieuw een sterk optreden van coureur Fernando Alonso haar groengekleurde formulewagen richting een P2-eindplaats rijden. Het onderste is echter nog niet uit de kan, meent Alonso, vooruitkijkend naar de Grand Prix van Oostenrijk.

"Het is nog even afwachten hoe Oostenrijk voor ons zal verlopen. Het sprintweekend zal niet ideaal voor ons zijn. We hebben nog meer tijd in vrije trainingen nodig om onze nieuwe auto te verkennen. We moeten nog veel begrijpen en optimaliseren, en in Oostenrijk zullen we alleen maar vrije training 1 daarvoor kunnen gebruiken. Het is wat het is."

Terwijl Mercedes gelooft een goed resultaat op de Red Bull Ring neer te kunnen zetten, denkt Alonso daar net zo over. "Ik denk dat deze bijzondere layout goed bij ons past, vooral met onze nieuwe upgrades die we hebben", sluit Alonso af.