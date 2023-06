Vowles uit onvrede over budgetcap: Williams wordt door regels in groei gelimiteerd

Williams-teambaas James Vowles is niet helemaal tevreden over de huidige voorwaarden van het budgetplafond dat in de Formule 1 gehanteerd wordt. Volgens de Britse topman hebben kleinere teams zoals Williams niet dezelfde technologieën en faciliteiten in handen als bijvoorbeeld Mercedes. Vowles meent dat de regels omtrent de budgetcap een hindernis vormen voor onder andere zijn team om de huidige faciliteiten te vernieuwen.

Sinds de start van het 2023-seizoen van de Formule 1 heeft de Britse ingenieur van oorsprong geen Mercedes-pet meer op, maar eentje van Williams. Vowles staat nu aan het roer van de Britse renstl, en spreekt vanuit ervaring dat zijn team en andere kleine teams door de huidige budgetcap-regels benadeeld worden.

Sinds 2021 hanteert de Formule 1 een budgetcap, wat betekent dat alle teams in de koningsklasse niet meer dan een bepaald bedrag mogen uitgeven. Voor dit seizoen mogen de teams niet meer dan 138,6 miljoen dollar spenderen. Dat is voor buitenstaanders van de sport een groot bedrag, maar volgens Vowles blijft er voor de kleine teams onder aan de streep weinig geld over om vervolgens hun faciliteiten en technologieën te vernieuwen, terwijl de grotere teams die luxe voor de start van de budgetcap wél hadden.

"Toen ik mijn Mercedes-pet droeg, tekenden wij maar al te graag voor de budgetcap-regels. Mercedes heeft 300 miljoen dollar aan materiaal en apparatuur dat Williams niet heeft. Dat is vastgelegd, en niemand anders zou dat ooit kunnen inhalen. En zelfs als ze dat wel konden, stel je dan eens voor hoelang het zou duren om 300 miljoen uit te geven, het geld bij elkaar te krijgen en het te installeren. Daarom zijn de grotere teams snel met de budgetcap-regels akkoord gegaan. Voor de kleinere teams, zoals Williams, betekent het eigenlijk dat we met een arm achter onze rug aan het vechten zijn."

Mercedes-teambaas Toto Wolff beschreef de Formule 1 eerder als een meritocratie, maar Vowles is het daar niet helemaal over eens. Volgens de 44-jarige moet de koningsklasse het een en ander in haar budgetcap-voorwaarden aanpassen, voordat de sport zichzelf een meritocratie mag noemen. "Ik kom van een plek (Mercedes) waar ik alles kon gebruiken, en waar alles mogelijk was, omdat het bedrag al uitgegeven was. Dat hebben wij (bij Williams) niet. Laat ons wat achterstand inhalen. Laat dit een echte competitie zijn", sluit Vowles af.