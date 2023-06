Wolff verwacht veel van updates: "De voorsprong van Max is wel te groot"

Het team van Mercedes komt na een lastige seizoenstart steeds beter voor de dag. In Monaco introduceerde Mercedes een ingrijpend updatepakket en sindsdien gaat het elk weekend ietsje beter. Teambaas Toto Wolff kondigde eerder al nieuwe updates aan, maar verwacht dat Max Verstappen niet meer in te halen is.

Wolff liet eerder al weten dat er waarschijnlijk nog twee grote updatepakketen aankomen voor de zomerstop. Eén van deze updates wordt geïntroduceerd in Silverstone en het tweede pakket komt volgens Wolff vlak voor de zomerstop. Mercedes hoopt hiermee nog een stap te kunnen zetten en Red Bull Racing te kunnen bijhalen. De voorsprong van Red Bull is heel erg groot en ze hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen in 2023.

Windtunnel

Bij Mercedes is men tevreden over de aanstaande updates. Op de achtergrond worden er verschillende tests uitgevoerd en teambaas Toto Wolff legt het uit aan de Duitse tak van Sky Sports: "We zien in de windtunnel dat de performance steeds iets beter wordt. We beginnen steeds meer te begrijpen wat de auto precies nodig heeft om sneller te worden, we begrijpen steeds beter hoe de set-up er uit moet zien."

Verstappen

Alhoewel Wolff veel vertrouwen heeft in de aanstaande updates, realiseert hij zich wel dat Verstappen en Red Bull Racing momenteel te sterk zijn. Wolff: "Ik denk dat onze stappen over het algemeen groter worden. Ik denk dat onze progressie goed is, maar ik denk dat de voorsprong van Max te groot is om hem onder druk te kunnen zetten. Ik denk dat we dat wel kunnen fixen. Het ligt aan de aerodynamica, aan het gehele mechanische concept. Het is allemaal met elkaar verbonden."