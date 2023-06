Marko ziet slechts twee uitdagers voor Verstappen

Max Verstappen is momenteel zeer machtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft het momentum stevig in handen en men vraagt zich af wie hem nog kan gaan uitdagen in de komende Grands Prix. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet twee coureurs die Verstappen momenteel kunnen uitdagen.

Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander liet in de afgelopen paar raceweekenden zien tot wat hij in staat is en hij liep verder uit op zijn naaste belager, en teamgenoot, Sergio Perez in het wereldkampioenschap. Kenners vragen zich af wie Verstappen nog kan gaan verslaan dit jaar.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook van mening dat Verstappen momenteel de beste coureur is in de Formule 1. De Oostenrijker is zeer te spreken over zijn Nederlandse coureur. Marko ziet echter wel twee coureurs die de degens zouden kunnen kruisen met Verstappen. In gesprek met OE24 legt Marko zijn opvattingen uit: "Fernando Alonso en Lewis Hamilton zouden Verstappen bij moeten kunnen houden. Die drie coureurs zijn op het moment simpelweg de sterkste coureurs van het Formule 1-veld. Max is van die drie echter nog steeds degene die er bovenuit steekt."