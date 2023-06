Sainz wil aankomende winterstop gebruiken om Ferrari-contract te verlengen

Carlos Sainz wil maar al te graag bij het Formule 1-team van Ferrari blijven. De Spanjaard heeft nog tot eind 2024 een contract bij de Scuderia, maar laat weten dat hij de aankomende winterstop wil gebruiken om zijn verbintenis met het Italiaanse team te verlengen.

Carlos Sainz heeft net zoals teamgenoot Charles Leclerc nog tot eind 2024 een contract bij Ferrari, maar wil al vroegtijdig zijn contract verlengd zien worden. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar wil volgend jaar namelijk niet afgeleid worden door een potentieel aflopend contract met Ferrari, geeft hij aan in gesprek met Autosport.

“Ik zal niet liegen, ik vind het niks om het laatste jaar van mijn contract in te gaan zonder dat ik weet waar ik volgend jaar kom te zitten. Dat proces ben ik al met zowel Red Bull en Renault ondergaan, en dat is zeker niet ideaal. Daarom heb ik deze winter als doel gezet om mijn toekomst te bepalen. Mijn prioriteit is om met Ferrari te winnen. Dat doel heb ik al meerdere malen duidelijk gemaakt. Daarom zal ik de aankomende winter aan hen de prioriteit geven. Mocht dat op niets uitlopen, dan zal het moment aangebroken zijn om verder te kijken. Maar dat is momenteel mijn prioriteit”, vertelt Sainz.

De coureur uit Madrid werd eerder dit jaar aan Audi gelinkt, dat vanaf 2026 officieel in de Formule 1 aanwezig zal zijn. Echter zijn die berichtgevingen puur speculatief, meldt hij: "Er zijn ongetwijfeld wel weken in de Formule 1 waar er echt geen nieuws te melden valt. Ik weet niet of het clickbait is of dat het een journalist is die een verhaal wil verzinnen om naambekendheid te krijgen zodat ze kunnen zeggen: 'ik was de eerste die zei dat Carlos vanaf 2026 bij Audi zit.'

"Dat moet vast de reden zijn, want ik heb zelf geen idee waar die geruchten vandaan komen. Het betekent natuurlijk niet dat ik wel, of niet die kant op ga, dat is onmogelijk om nu al te zeggen. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat ik momenteel alleen maar met Ferrari in gesprek ben", sluit Sainz af.