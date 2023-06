Rookie Piastri kijkt uit naar reeks van 'bekende' circuits op F1-kalender

Formule 1-coureur Oscar Piastri is dit seizoen nog een groentje, maar de Australische jongeling weet nu al een goede indruk op de fans achter te laten. Piastri hoopt op goede resultaten bij de aankomende Grands Prix, want voor hem staan er een reeks aan bekende circuits te wachten.

F1-rookie Oscar Piastri werkte tijdens de openingsfase van de kalender maar liefst drie nieuwe circuits af. Thuisrace Melbourne, Miami en Montreal waren de locaties waar de F2-kampioen van 2021 vooraf aan dit seizoen nog niet eerder op had geracet. Echter is Piastri bij de aankomende circuits zeer bekend, en dat brengt hem een positief gevoel:

"Bij de aankomende vier circuits ben ik al geweest, dus dat is lekker. Bij Barcelona hadden we echter geen goede pace, dus een garantie voor succes is het niet. Toch zal ik me natuurlijk wel wat comfortabeler voelen omdat ik deze circuits beter ken. Maar net zoals in Barcelona zal iedereen al snel op de limiet zitten, en dus moet zal ik ook snel het tempo moeten oppakken", meent Piastri.