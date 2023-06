Horner steunt Perez: "Hij heeft gewoon een goed weekend nodig"

Sergio Perez is momenteel bezig met een zeer teleurstellende reeks in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen niet bijhouden en kende drie tegenvallende kwalificaties op rij. Teambaas Christian Horner vertrouwt volledig op Perez en steekt hem een hart onder de riem.

Perez begon het huidige seizoen vol goede moed. Hij liet meerdere keren weten dat hij dit seizoen voor de wereldtitel wil gaan, hij zette die uitspraken kracht bij door te winnen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Daarna ging het bergafwaarts en ging het mis in de kwalificaties in Monaco, Spanje en Canada. In alle drie de gevallen viel hij af voordat Q3 was begonnen. Verstappen liep alleen maar verder uit in het wereldkampioenschap.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner steekt Perez een hart onder de riem. De Brit denkt dat het allemaal goed gaat komen en spreekt zich uit bij de internationale media: "Hij heeft gewoon een goed weekend nodig om zijn zelfvertrouwen op te krikken. Hij heeft drie moeilijke weekenden achter de rug met drie lastige zaterdagen die je dan op zondag op achterstand zetten. We hebben een maand of twee geleden gezien tot wat hij in staat is. Hij heeft gewoon een sterk weekend nodig om dat vertrouwen terug te vinden. Ik twijfel er niet aan dat dit zal gebeuren."