Is Max Verstappen al een Formule 1-legende?

Na negen Grands Prix lijkt er maar één kanshebber te zijn voor de wereldtitel: Max Verstappen. De regerend wereldkampioen heerst en lijkt soms te spelen met zijn concurrenten. Afgelopen weekend won hij in Canada zijn 41ste Grand Prix, daarmee evenaarde hij de legendarische Ayrton Senna. De vraag is dan ook: hoort Verstappen nu echt bij de legendes van de Formule 1?

Verstappen gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe 196 punten bij elkaar gereden, zijn teamgenoot en naaste belager Sergio Perez staat tweede met 126 punten. Verstappen ligt op koers om zijn derde wereldtitel op rij te pakken in de Formule 1, daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet én Ayrton Senna.

Zeges

Verstappen heeft al deze legendes al bijgehaald op de eeuwige ranglijst voor coureurs met de meeste Grand Prix-zeges. Hij staat nu gedeeld vijfde met Senna en richt nu zijn pijlen op de 51 zeges van Alain Prost. In theorie kan hij de Fransman én Sebastian Vettel (53) dit seizoen al voorbij steken. In dat geval moet hij alleen nog Michael Schumacher en Lewis Hamilton voor zich dulden.

Verstappen gaf in Canada aan dat hij geen fan is van het vergelijken van verschillende generaties coureurs. In de jaren dat bijvoorbeeld Senna actief was in de Formule 1 stonden er veel minder Grands Prix op de kalender dan nu het geval is. Het is eerlijker om te kijken naar de percentages. Verstappen heeft tot nu toe 23,98 procent van al zijn Grands Prix gewonnen. In deze ranglijst staat hij dan op de tiende plaats in de eeuwige rangschikking (Indy 500-winnaars niet meegeteld).

Ook bij deze percentages kan men een aantal vraagtekens plaatsen. Vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio leidt deze ranglijst met een winstpercentage van 47,06 procent, maar reed zijn races in de jaren '50 terwijl hij al op relatief hoge leeftijd was en de kalender veel minder races kende. Hij heeft in totaal maar 51 Grands Prix kunnen rijden. Desalniettemin zijn de percentages van de Argentijn haast buitenaards, Verstappen zal hier vermoedelijk nooit bij in buurt kunnen komen. Kenners denken echter wel dat hij Fangio's titelaantal kan evenaren.

Podiumklant

Verstappen gooit ook in een ander lijstje hoge ogen. Verstappen mocht tot nu toe namelijk 85 keer het podium betreden. Dat is goed voor de zevende plaats in deze ranglijst. Ook hier is het eerlijker om naar de percentages te kijken. Verstappen finishte tot nu toe in 49,71 procent van al zijn races op het podium. dat is net ietsje meer dan Senna (49,69 %) en veel meer dan bijvoorbeeld Sebastian Vettel (40,80 %). Fangio staat in dit lijstje op 68,63 procent en lijkt dus haast niet meer in te halen. Ook Schumacher (50,49 %) en Hamilton (61,01 %) konden de Argentijn niet bijhalen.

Verstappen heeft tot en met 2028 een contract bij het team van Red Bull Racing en kan zijn zegetocht dus nog wel eventjes voortzetten. Pas in 2026 worden de regels weer gewijzigd, dus de kans is groot dat Verstappen tot die tijd kan blijven strijden om de podiums, zeges en mogelijk ook wereldtitels. Als hij overigens dit seizoen weer wereldkampioen wordt, dan staat hij op de derde plaats in deze ranglijst. Michael Schumacher won immers 5 keer achter elkaar de wereldtitel en Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio en Sebastian Vettel werden vier keer op rij kampioen.

Legende?

Wat opvalt is dat Verstappen in vrijwel alle recordlijstjes zeer hoog staat. Zelfs in de ranglijst voor de meeste geleide kilometers staat hij hoog (op de zesde plaats), het geeft aan hoe machtig hij momenteel is. Het is moeilijk om te zeggen of iemand een legende is, meestal wordt dit begrip pas echt na iemands carrière gebruikt. Wat wel te zeggen valt, is dat Verstappens cijfers gelijkwaardig zijn aan de legendes. Feitelijk gezien past hij dus in dit rijtje en voorlopig kan hij elk raceweekend zijn records blijven aanscherpen.