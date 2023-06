Mercedes wijst opvallende oorzaak aan voor uitvalbeurt Russell

George Russell kende afgelopen weekend in Canada een teleurstellende race. De Britse Mercedes-coureur kon het tempo van de auto's voor hem aardig bijhouden, maar hij raakte de muur. Hij kon zijn weg nog wel vervolgen, maar viel later alsnog uit. Volgens Mike Elliott werd deze uitvalbeurt niet veroorzaakt door de eerdere crash.

Russell streed mee om de podiumplaatsen totdat hij de mist in ging. Hij verloor de controle over zijn Mercedes en klapte de muur in. Hierbij beschadigde hij onder meer zijn voorvleugel en ook was er van zijn achterband niet zoveel meer over. Beide onderdelen werden tijdens zijn pitstop vervangen, maar een goed resultaat was niet meer mogelijk.

Russell vocht zich nog wel naar voren, maar werd daarna door zijn team verzocht om naar de pits te komen. Volgens Chief Technical Officer Mike Elliott werd deze uitvalbeurt niet veroorzaakt door de crash. In de debrief op YouTube legt hij het uit: "De uitvalbeurt werd veroorzaakt door brake wear. Je pusht de remmen heel erg hard in Canada, je moet regelmatig heel hard remmen. We zagen in de telemetrie dat de brake wear op de auto van George steeds erger werd. Hij zat vast in het verkeer en het was vrijwel onmogelijk om op zijn remmen te letten. Daarom moesten we hem laten uitvallen."