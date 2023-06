Briatore kritisch op Perez: "Ook de coureur moet goed zijn"

Max Verstappen heerste afgelopen weekend in Canada. De Nederlander was veel te snel voor de concurrentie en zag zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez weer tegenvallen. Perez krijgt steeds meer en meer kritiek. Ook Flavio Briatore is kritisch op de Mexicaan, hij stelt dat Perez simpelweg niet goed genoeg is.

Perez lijkt zijn goede vorm van eerder dit seizoen volledig kwijt te zijn. De Mexicaanse Red Bull-coureur viel in de afgelopen weken flink tegen en ging vooral de mist in tijdens de kwalificaties. In Monaco crashte hij in Q1 waardoor hij in de race geen WK-punten kon scoren. In Spanje ging hij wederom de fout in en moest hij een inhaalrace rijden. Afgelopen weekend moest hij in Canada weer een inhaalrace rijden vanwege blunders met de banden in de kwalificatie.

Perez ontvangt veel kritiek voor zijn prestaties in de afgelopen paar races. Ook voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is nogal kritisch op de Mexicaan. In gesprek met de Italiaanse krant Il Riformista spreekt Briatore zich uit: "In Canada zagen we de gebruikelijke suprematie van Max Verstappen. Zijn teamgenoot Sergio Perez lag dan weer ver achter. Het liet maar weer eens zien dat je niet alleen een goede auto moet hebben, maar dat ook de coureur goed moet zijn."