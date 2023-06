Wolff maakt zich geen zorgen over budgetcap: "46 mensen houden het in de gaten"

Het team van Mercedes introduceerde vorige maand in Monaco een groot updatepakket. Teambaas Toto Wolff kondigde daarna nog meer grote updates aan. Het zorgde voor veel vraagtekens bij de concurrentie, want men vraagt zich af of Mercedes wel binnen de budgetcap blijft. Volgens Wolff is dit echter geen probleem.

Mercedes begon op een zeer tegenvallende manier aan het huidige seizoen. De achterstand op Red Bull Racing was zeer groot en ook Aston Martin en Ferrari waren sneller. Het zorgde ervoor dat Mercedes hard moest doorwerken en in Monaco aan de start verscheen met een compleet vernieuwd design. Onder meer de sidepods zagen er compleet anders uit dan voorheen.

46 mensen

De update heeft Mercedes waarschijnlijk veel geld gekost en men vraagt zich af of ze zich hierdoor wel aan de budgetcap houden. Wolff legt aan Motorsport-Total uit dat dit het geval is: "We hebben op de financiële afdeling een grote organisatie opgebouwd met 46 mensen die de budgetcap tot de laatste schroef in de gaten houden. Vorig jaar zijn we het hele jaar onder de limiet gebleven en dit jaar is dat ook het geval. Uitgaande van een normale ontwikkeling in 2024, liggen we daar ook redelijk op schema."

Windtunnel

Wolff laat daarnaast doorschemeren dat het meeste geld helemaal niet wordt uitgegeven aan het bouwen van nieuwe onderdelen voor de auto. Hij legt uit waar het geld vooral heen gaat: "Het goede is dat wij de hele tijd leren wat de auto doet. Voor volgend jaar zullen er fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd in het ontwerp. Het gaat er echter niet om dat we iets maken. Het gaat er meer om wat we simuleren, dat wordt niet gemeten in geld. Het gaat om bijvoorbeeld windtunneluren.'