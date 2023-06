Wolff kondigt nieuwe updates aan: "Komen met groot pakket in Silverstone"

Het team van Mercedes begint steeds beter te presteren in de Formule 1. De Duitse renstal begon niet naar wens aan het seizoen, maar stond in de afgelopen twee Grands Prix wel op het podium. Mercedes-teambaas Toto Wolff is tevreden en hij kondigt nieuwe updates aan voor de aanstaande paar races.

Mercedes introduceerde in Monaco een groot updatepakket. Het was in eerste instantie de bedoeling om de nieuwe onderdelen mee te nemen naar Imola, maar die race ging niet door. De Duitse renstal kwam onder meer met nieuwe sidepods en dat plannetje lijkt te werken. Lewis Hamilton en George Russell komen dan ook steeds beter voor de dag. In Spanje stonden beide Britten coureurs op het podium en Hamilton kwam afgelopen weekend in Canada als derde over de streep.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met de recente resultaten van zijn team. De Oostenrijker laat eveneens weten dat er nog meer updates aankomen. Wolff wordt geciteerd door Motorsportweek: "We komen met een groter updatepakket in Silverstone en dan komt er voor de zomerstop ook nog eentje bij. We hebben veel geleerd sinds we ons concept volledig hebben omgegooid. In de aankomende races kunnen we veel stappen gaan zetten."